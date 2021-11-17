В Москве снова разыграют квартиры среди привитых от коронавируса
Участниками розыгрыша смогут стать жители города старше 18 лет, получившие первый компонент вакцины «Спутник V» или прошедшие ревакцинацию с 8 по 14 ноября. Победителей будет двое
Фото: ivbg.ru
Власти Москвы анонсировали проведение новой лотереи среди привитых от коронавируса граждан. Главным призом станут квартиры в столице.
Мероприятие в рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!» начнется в прямом эфире канала «Москва 24» 17 ноября в 19.15 по столичному времени.
Участниками розыгрыша смогут стать жители города старше 18 лет, получившие первый компонент вакцины «Спутник V» или прошедшие ревакцинацию с 8 по 14 ноября. Победителей будет двое.
В последний раз розыгрыш квартир среди привитых москвичей проводился 27 октября.