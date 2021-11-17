Следователи допросили нового мэра Керчи в рамках проверки расходования бюджетных денег
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проверка плановая, однако источник издания The Insider (признано иностранным агентом) утверждает, что проверка связана с «запугиванием командой мэра местного подрядчика»
Сотрудники Следственного комитета допросили мэра Керчи Святослава Брусакова в рамках проверки эффективности расходования бюджетных средств.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проверка плановая, однако источник издания The Insider (признано иностранным агентом) утверждает, что проверка связана с «запугиванием командой мэра местного подрядчика».
В начале ноября ряд телеграм-каналов опубликовали аудиозапись разговора связанного с мэром керченского бизнесмена Николая Рудого с руководителем местного предприятия «Луксар» Александром Поддубным, который получил госконтракты на благоустройство города.
В ходе этой беседы г-н Рудый сообщил Поддубному о своем особом положении в Москве, большом влиянии в Крыму и конкретно Керчи, а затем порекомендовал собеседнику следовать его указаниям или отказаться от подрядов. В частности, главу «Луксара» вынуждали подписать документы, по которым вместо него будет работать другая фирма.
Источник The Insider сообщил, что давление на Поддубного началось после назначения Брусакова на должность мэра Керчи. Это произошло в сентябре 2021 года.
Сам Святослав Брусаков рассказал «Комсомольской правде», что беседа со следователями касалась работы подрядчика «Луксар». Чиновник заявил, что фирма некачественно выполнила работы по госконтрактам.