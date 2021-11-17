Новой газовое месторождение на Таймыре назовут в честь погибшего главы МЧС
Новое газоконденсатное месторождение на Таймыре в Красноярском крае назовут в честь министра чрезвычайных ситуаций Евгения Зиничева, который погиб в результате несчастного случая во время командировки
Новое газоконденсатное месторождение на Таймыре в Красноярском крае назовут в честь министра чрезвычайных ситуаций Евгения Зиничева, который погиб в результате несчастного случая во время командировки.
В МЧС России сообщили, что по действующей классификации запасов данное сухопутное месторождение относится к категории «уникальных» и является самым крупным по объему запасов в регионе.
Разработкой месторождения имени Евгения Зиничева занимается ООО «Ермак-Нефтегаз». Это совместное предприятие госкомпании «Роснефть» и британской BP.
Напомним, что министр Евгений Зиничев погиб 8 сентября текущего года во время рабочей поездки в Красноярский край. По официальной версии МЧС, чиновник погиб, когда пытался спасти режиссера Александра Мельника во время съемки межведомственных учений. Режиссер также скончался от полученных при падении травм.