Группа мигрантов попыталась прорваться через границу с Польшей с помощью петард и лазеров
«Белорусы ослепляли наших солдат и офицеров лазерами, оглушали их петардами и выстрелами из сигнальных пистолетов», - сообщил пресс-секретарь министра, который координирует работу спецслужб, Станислав Жары
Польские силовики рано утром 17 ноября отразили очередную попытку нелегальных мигрантов прорваться через границу со стороны Белоруссии.
Представитель спецслужб Польши сообщил ТАСС, что штурм приграничного пункта проходил при поддержке белорусских военных. «Белорусы ослепляли наших солдат и офицеров лазерами, оглушали их петардами и выстрелами из сигнальных пистолетов», - сообщил пресс-секретарь министра, который координирует работу спецслужб, Станислав Жарын.
Тем не менее, польские силовики смогли отразить штурм приграничного пункта.
Напомним, что днем ранее польские пограничники впервые использовали против беженцев водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Также сообщалось, что в результате агрессивных действий беженцев серьезно пострадал один из сотрудников полиции.