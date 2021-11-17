Жители Петербурга пожаловались в прокуратуру на обязательную вакцинацию для пожилых и QR-коды
Жители Санкт-Петербурга Ленинградской области собрали более 10 тысяч подписей под обращением в прокуратуру, в котором они просят проверить на соответствие Конституции постановление главного санитарного врача города Натальи Башкетовой
Жители Санкт-Петербурга Ленинградской области собрали более 10 тысяч подписей под обращением в прокуратуру, в котором они просят проверить на соответствие Конституции постановление главного санитарного врача города Натальи Башкетовой, губернаторов Александра Беглова и Александра Дрозденко об обязательной вакцинации и введении QR-кодов.
Сбором подписей занимается региональное отделение движения «Иммунный ответ».
Авторы обращения считают, что введения обязательной вакцинации от коронавируса для пожилых граждан и введение QR-кодов для посещения общественных мест нарушают конституционные права человека. Также инициативная группа граждан обвиняет чиновников в превышении должностных полномочий.
Активисты просят прокуратуру проверить законность действий властей Петербурга и Ленобласти.