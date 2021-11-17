Телеканал «Муз-ТВ» оштрафовали на миллион рублей за пропаганду ЛГБТ
Басманный райсуд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на один миллион рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних на музыкальной премии, которая прошла в июне
Басманный райсуд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на один миллион рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних на музыкальной премии, которая прошла в июне.
С иском в суд обратился Роскомнадзор, а поводом для этого стало провокационное поведение на красной дорожке премии блогера Дани Милохина, певца Филиппа Киркорова и других гостей.
Так, Даня Милохин пришел на мероприятие в костюме, состоящем наполовину из платья, наполовину из смокинга, блогер Игорь Синяк явился в женском платье, а певец Филипп Киркоров и шоумен Дава (Давид Манукян) пришли в образе молодоженов и в компании полуобнаженных мужчин.
Телевизионная трансляция премии «Муз-ТВ» при этом была промаркирована возрастным ограничением «6+».
В Роскомнадзоре отметили, что подобные программы можно демонстрировать только после 23:00 и с пометкой «18+».