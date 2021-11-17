Меню
Культура
Мы разрушали, разрушали и наконец разрушили! Ура!
17 ноября 2021, 12:31

Телеканал «Муз-ТВ» оштрафовали на миллион рублей за пропаганду ЛГБТ

Басманный райсуд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на один миллион рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних на музыкальной премии, которая прошла в июне

Телеканал «Муз-ТВ» оштрафовали на миллион рублей за пропаганду ЛГБТ
Фото: РИА Новости

Басманный райсуд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на один миллион рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних на музыкальной премии, которая прошла в июне.

С иском в суд обратился Роскомнадзор, а поводом для этого стало провокационное поведение на красной дорожке премии блогера Дани Милохина, певца Филиппа Киркорова и других гостей.

Так, Даня Милохин пришел на мероприятие в костюме, состоящем наполовину из платья, наполовину из смокинга, блогер Игорь Синяк явился в женском платье, а певец Филипп Киркоров и шоумен Дава (Давид Манукян) пришли в образе молодоженов и в компании полуобнаженных мужчин.

Телевизионная трансляция премии «Муз-ТВ» при этом была промаркирована возрастным ограничением «6+».

В Роскомнадзоре отметили, что подобные программы можно демонстрировать только после 23:00 и с пометкой «18+».

Материалы по теме
В России в новом году цены на домашний интернет и ТВ вырастут на 10%
Тина Канделаки ушла с поста генпродюссера «Матч ТВ». Теперь она замглавы холдинга «Газпром-медиа»
Житель Петербурга подал в суд на Первый канал из-за плохих новостей
Сейчас на главной
Страны НАТО существенно увеличили импорт секретной продукции из России
оружие
Страны НАТО существенно увеличили импорт секретной продукции из России
Федеральная таможенная служба России зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов и т.д.) в некоторые страны НАТО
В Совете Федерации призвали пожизненно лишать дипломов врачей-антиваксеров
вакцина от коронавируса
В Совете Федерации призвали пожизненно лишать дипломов врачей-антиваксеров
Член Совета Федерации и кандидат медицинских наук Александр Башкин предложил пожизненно лишать дипломов врачей, которые отговаривают своих пациентов от вакцинации против коронавируса
Ученые сообщили о втором в мире случае самоизлечения от ВИЧ
медицина
Ученые сообщили о втором в мире случае самоизлечения от ВИЧ
Новый случай был зафиксирован в Аргентине. Там пациентка смогла полностью избавиться от ВИЧ-инфекции без лечения, сообщает портал «360» со ссылкой на Annals of Internal Medicine
Власти США намерены объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине
олимпиада
Власти США намерены объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине
Издание The Washington Post сообщает, что в рамках дипломатического бойкота глава Белого дома откажется от посещения олимпийских игр. Не приедут в Пекин и члены американского правительства
Спустя год после войны в Нагорном Карабахе на границе Армении и Азербайджана возобновились военные действия
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обратился к российским властям с просьбой оказать им помощь в защите территориальной целостности страны в связи с возобновлением военных действий на границе с Азербайджаном
Гиппократу и не снилось
вакцина от коронавируса
Гиппократу и не снилось
В республике Хакасия возбудили уголовное дело против фельдшера по факту масштабной фальсификации данных о вакцинации граждан от коронавируса. Медработника обвиняют в выдаче сертификатов за взятки без фактической прививки
Госдума приняла в первом чтении законопроект о внедрении паспортов болельщика
болельщики
Госдума приняла в первом чтении законопроект о внедрении паспортов болельщика
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о внедрении системы идентификации зрителей на спортивных матчах. Речь идет о паспортах FAN ID для болельщиков
Красный Крест сообщил о гибели 10 мигрантов на польско-белорусской границе
беженцы
Красный Крест сообщил о гибели 10 мигрантов на польско-белорусской границе
Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщила о гибели мигрантов на границе Польши и Белоруссии. По предварительным данным, беженцы скончались в результате переохлаждения
Авторская колонка
Самый тупой вопрос
Самый неумный вопрос звучит два раза в год: не пора ли переобувать машину? Осенью и весной СМИ оживают заботой. Они с народом. Несут миссию просвещения неотвратимо, спешно и с невиданной актуальностью. Любование в зеркале позволяет ощутить подъем самооценки
Асланян Сергей
Привитых россиян освободили от обязательного карантина
коронавирус
Привитых россиян освободили от обязательного карантина
Роспотребнадзор освободил привитых граждан от обязательного соблюдения карантина после контакта с людьми с подтвержденным коронавирусом. Режим изоляции они могут не соблюдать в течение шести месяцев после завершения вакцинации
QR-коды для привитых от COVID-19 будут действовать год, а для переболевших – полгода
QR-коды
QR-коды для привитых от COVID-19 будут действовать год, а для переболевших – полгода
Минздрав России официально утвердил новую форму сертификатов о вакцинации против коронавируса и уточнил сроки действия QR-кодов для привитых и переболевших
США обвинили Россию в «разрушительных» испытаниях противоспутниковой ракеты
космос
США обвинили Россию в «разрушительных» испытаниях противоспутниковой ракеты
Власти США заявили о проведении Россией испытаний противоспутниковой ракеты. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Америка намерена «дать ответ» на «безрассудные» действия Москвы
Девять бывших депутатов Госдумы отказались освободить служебное жилье
Госдума
Девять бывших депутатов Госдумы отказались освободить служебное жилье
Девять бывших депутатов Госдумы, чьи полномочия истекли еще в конце сентября, до сих пор не освободили служебное жилье в Москве. Согласно регламенту, освободить жилье необходимо было до 11 ноября
В сертификат о вакцинации решили добавить фотографии
вакцина от коронавируса
В сертификат о вакцинации решили добавить фотографии
Один из федеральных чиновников сообщил, что после добавления в ковид-паспорт фотографии, гражданам не придется больше показывать паспорт или другое удостоверение личности при посещении общественных мест
ГИБДД разрешат штрафовать автомобилистов по фотографиям
ГИБДД
ГИБДД разрешат штрафовать автомобилистов по фотографиям
Президент Владимир Путин поручил правительству внести изменения в правила дорожного движения, которые позволят ГИБДД штрафовать автомобилистов по зафиксированным на фотографиях нарушениям и без составления протокола
Глава Вологодской области сообщил о вакцинации Деда Мороза
Новый год
Глава Вологодской области сообщил о вакцинации Деда Мороза
Олег Кувшинников также отметил, что посетить мероприятия с участием новогоднего волшебника можно будет только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки и перенесенном заболевании
«Это все ради здоровья людей»
QR-коды
«Это все ради здоровья людей»
Депутатам от «Единой России» раздали инструкции о том, как им лучше отвечать на вопросы журналистов и избирателей о резонансном законе, который вводит систему «антиковидных» QR-кодов в общественных местах и на транспорте
Гражданам Украины выплатят по тысяче гривен за прививку от коронавируса
вакцина от коронавируса
Гражданам Украины выплатят по тысяче гривен за прививку от коронавируса
Привитые украинцы получат от государства по тысяче гривен (примерно 2700 рублей) через приложение «Дия» («Действие»), сообщает «Лента.ру» со ссылкой на президента