Во Владивостоке депутата от КПРФ задержали за демонстрацию фаллоимитатора подростку
Во Владивостоке силовики задержали депутат Законодательного Собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова. По месту его жительства в настоящее время проводятся обыски
Во Владивостоке силовики задержали депутат Законодательного Собрания Приморского края от КПРФ Артема Самсонова. По месту его жительства в настоящее время проводятся обыски.
Артема Самсонова задержали в рамках дела, возбужденного по статье «Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», сообщает Znak.com.
Позже в Следственном комитете сообщили, что жертвой коммуниста стал 11-летний ребенок. Согласно материалам дела, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке, Самсонов во время общения с мальчиком демонстрировал ему предмет интимного характера и «доводил до него информацию о его предназначении».
Телеграм-канал Amur Mash уточняет, что депутат от КПРФ якобы показывал ребенку фаллоимитатор.