В Лондоне нашли мертвой супругу экс-сенатора Игоря Изместьева, осужденного на пожизненный срок
В Лондоне нашли мертвой супругу бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева, который отбывает пожизненный срок. тело женщины обнаружили в ее собственном доме
В Лондоне нашли мертвой супругу бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева, который отбывает пожизненный срок. Тело женщины обнаружили в ее собственном доме.
Журнал StarHit со ссылкой на подругу Ирины Изместьевой сообщает, что женщина в последнее время сильно болела и жаловалась на кашель. Она сдала ПЦР-тест на коронавирус, однако он оказался отрицательным.
Точную причину смерти жены экс-сенатора от Башкирии установят судмедэксперты.
Напомним, что Игорь Изместьев был приговорен к пожизненному сроку в декабре 2010 года. Мосгорсуд признал сенатора виновным в создании и руководстве вооруженной бандой, организации убийств двух и более лиц, а также в организации теракта. Согласно версии следствия, Изместьев якобы был участником «кингисеппской» преступной группировки.
Сам Игорь Изместьев своей вины не признал и заявил в суде, что указанные в его приговоре преступления совершались в интересах сына бывшего президента Башкирии Урала Рахимова.