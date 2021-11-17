Власти Хабаровского края первыми ввели QR-коды для посадки в самолет
Перелеты внутренними авиалиниями в пределах края будут возможны только при предоставлении сертификата о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательного ПЦР-теста
В Хабаровском крае с 1 декабря 2021 года вводятся QR-коды при посадке в на внутрирегиональные авиарейсы.
Согласно постановлению регионального правительства, перелеты внутренними авиалиниями в пределах края будут возможны только при предоставлении сертификата о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сообщает «Интерфакс».
Хабаровский края стал первым российским регионом, который ввел QR-коды для посадки в самолет. В краевом оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что они решили не дожидаться соответствующих распоряжений от федерального центра.
Напомним, что в конце прошлой недели правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательном введении QR-кодов для посещения общественных мест, а также для посадки в самолеты и поезда. Предполагается, что система QR-кодов будет действовать до 1 июня 2022 года.