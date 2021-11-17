17 ноября 2021, 11:30
В России побит очередной рекорд по суточной смерти от коронавируса
В России за минувшие сутки выявили 36 626 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с болезнью
Фото: 9111.ru
В России за минувшие сутки выявили 36 626 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с болезнью.
В результате осложнений скончались еще 1247 пациентов с подтвержденным COVID-19. Это рекордный показатель суточной смертности с начала пандемии.
В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 2966 новых случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 2793, в Московской области – 1691, а в Самарской области – 1785. Эти регионы являются лидерами по суточному приросту заболезших.