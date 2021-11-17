Страны НАТО существенно увеличили импорт секретной продукции из России
Федеральная таможенная служба России зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов и т.д.) в некоторые страны НАТО
Федеральная таможенная служба России зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т.д.) в некоторые страны НАТО. Согласно таможенной статистике, в первую десятку импортеров такой продукции из России среди прочих вошли США, Чехия, Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды.
Так, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года SSSS-экспорт в США из России вырос с 706 млн долларов примерно до 841 млн долларов. Экспорт в Чехию вырос с 102 млн до 706 млн долларов, в Германию - с 173 млн до 302 млн долларов, в Нидерланды - с 53 млн до 222 млн долларов, сообщает РБК.
В топ-10 крупнейших импортеров российских секретных товаров за весь 2020 год из числа членов НАТО фигурировали только США, Эстония и Турция.
Мимо стран-членов Североатлантического военного альянса крупными импортерами «российской чувствительной продукции» являются Алжир, Индия и Китай.
Рост поставок в Чехию обусловлен вывозом в эту страну летательных аппаратов для технического обслуживания и ремонта. Например, там работает компания LOM Praha, которая называет единственным ремонтным заводом российских вертолетов марки «Ми» в странах НАТО. Компания регулярно закупает авиазапчасти у российских поставщиков.
США в свою очередь в основном ввозит из России патроны для гражданского стрелкового оружия, радиоактивные химические элементы и радиоактивные изотопы. Поставки низкообогащенного урана из России в Америку ведет «Техснабэкспорт» (торговая марка TENEX, входит в «Росатом»).