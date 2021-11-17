В Совете Федерации призвали пожизненно лишать дипломов врачей-антиваксеров
Член Совета Федерации и кандидат медицинских наук Александр Башкин предложил пожизненно лишать дипломов врачей, которые отговаривают своих пациентов от вакцинации против коронавируса
Член Совета Федерации и кандидат медицинских наук Александр Башкин предложил пожизненно лишать дипломов врачей, которые отговаривают своих пациентов от вакцинации против коронавируса. Сенатор считает, что антипрививочная позиция медиков может свидетельствовать только об их профессиональной непригодности.
«Врач, который отговаривает от вакцинации, - это человек, который не получил должного образования, медицинских познаний и практики, и, конечно же, он не может быть допущен к работе, связанной с вирусологией и вакцинацией», - заявил Александр Башкин, слова которого приводит РИА Новости.
Сенатор также предположил, что врачи-антиваксеры могут быть связаны с продавцами поддельных сертификатов о вакцинации, поэтому ужесточение ответственности за призывы к отказу от прививки вполне целесообразно.
«Эти медики одурманивают людей и так или иначе способствуют их вовлечению в коррупционные сферы», - подчеркнул Башкин.
Напомним, что ранее Росздравнадзор призвал устанавливать личности медицинских работников, которые выступают против вакцинации от COVID-19 и передавать их имена в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.