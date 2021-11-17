17 ноября 2021, 08:02
В Волгограде при взрыве погиб бывший помощник главы Минфина Антона Силуанова
Инцидент произошел, когда Коробкин пытался распилить мину времен Великой Отечественной войны. Мужчина получил смертельные ранения груди, живота, лица и рук
Фото: inforeactor.ru
В Волгограде в результате несчастного случая погиб 67-летний Михаил Коробкин, который ранее был помощником главы Минфина Антона Силуанова.
Бывший чиновник погиб при взрыве в частном доме на территории садоводческого хозяйства «Центральный-2». Телеграм-канал Baza сообщает, что инцидент произошел, когда Коробкин пытался распилить мину времен Великой Отечественной войны. Мужчина получил смертельные ранения груди, живота, лица и рук.
В следственных органах сообщили, что погибший коллекционировал оружие и имел внушительную коллекцию снаряжения, амуниции и патронов времен ВОВ.