В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров и силовиков
Власти Красноярского края ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет и сотрудников правоохранительных органов
Власти Красноярского края ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет и сотрудников правоохранительных органов.
Глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев сообщил в своем телеграм-канале, что работники органов правопорядка и граждане старше 60 лет включены в список отдельных групп граждан, которые обязаны сделать прививки. Исключение составляют только лица с медотводом.
Главный санитарный врач Красноярского края также поставил задачу вакцинировать до 15 января 2022 года не менее 80% жителей региона.
Напомним, что на федеральном уровне российские власти планируют до конца текущего года принять закон о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте (самолеты и поезда). Согласно этому документу, до 1 февраля 2022 года привиться должны все россияне старше 18 лет кроме тех, кому прививка противопоказана.