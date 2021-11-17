В Петербурге полицейские задержали местного жителя, который убил и расчленил своего отца
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины, чьи останки был найдены в сумке, выловленной рабочими в реке Смоленке
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины, чьи останки был найдены в сумке, выловленной рабочими в реке Смоленке.
Подозреваемым оказался 35-летний сын погибшего пенсионера.
По данным следствия, погибший - 66-летний житель Василеостровского района Петербурга, который пропал 14 ноября. Его поиском занимались волонтеры из отряда «Лиза Алерт».
Оперативники изучили записи с камер наружного наблюдения и установили, что в три часа ночи 14 ноября некий мужчина вез от дома №1 на улице Смоленская (там проживал убитый) тележку на колесиках. Эта сумка оказалась похожа на ту, что нашли рабочие в реке.
По версии следствия, сын застрелил отца из охотничьего ружья во время бытового конфликта, после чего расчленил тело и выбросил его в реку.