Ученые сообщили о втором в мире случае самоизлечения ВИЧ-инфицированного пациента
Новый случай был зафиксирован в Аргентине. Там пациентка смогла полностью избавиться от ВИЧ-инфекции без лечения, сообщает портал «360» со ссылкой на Annals of Internal Medicine
Ученые сообщили о втором в мире случае, когда ВИЧ-инфицированный человек смог побороть эту смертельную болезнь без какого-либо медицинского вмешательства.
Новый случай был зафиксирован в Аргентине. Там пациентка смогла полностью избавиться от ВИЧ-инфекции без лечения, сообщает портал «360» со ссылкой на Annals of Internal Medicine.
Жительница Аргентины входила в число нонпрогрессоров. Это малочисленная группа людей с ВИЧ, у которых на протяжении долгого времени симптомы болезни практически не проявляются. Однако у женщины не только не проявлялись симптомы, но и со временем организм сам поборол вирус иммунодефицита. Никаких лекарств пациентка не принимала, а операция по пересадке костного мозга ей не проводилась.
В 2020 году аналогичный случай произошел в Сан-Франциско. Иммунитет женщины самостоятельно подавил вирус. Ученые полагают, что обе пациентки обладают Т-клеточным имуннитетом.
До этого полностью вылечить от ВИЧ медикам удавалось только после медицинского вмешательства, а именно с помощью пересадки костного мозга.