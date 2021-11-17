Главу управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области задержали за взятки
Правоохранительные органы задержали главу межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области Олега Кручинина. Чиновника подозревают в получении взяток на общую сумму 6,8 млн рублей
Правоохранительные органы задержали главу межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области Олега Кручинина. Чиновника подозревают в получении взяток на общую сумму 6,8 млн рублей.
Согласно материалам следствия, Олег Кручинин с февраля 2019 года по ноябрь 2021 года, занимая различные должности в Росприроднадзоре, лично и через посредников получил взятки на 6,8 млн рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
Деньги чиновник брал за оказание общего покровительства при осуществлении надзора за работой компании, занимающейся твердыми бытовыми отходами. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
Олега Кручинина задержали на вокзале после получения очередной взятки. Деньги чиновнику передавались под контролем оперативников, а купюры были помечены.
С 2017 года до мая 2020 года Олег Кручинин возглавлял расположенный в Нижнем Новгороде департамент Росприроднадзора в Приволжском федеральном округе, который позже был упразднен. 16 ноября в подведомственном федеральному агентству ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу» прошли обыски. Директора и одного из юристов подозревают в незаконном получении 1,5 млн рублей за выдачу лицензии.