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Общество
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17 ноября 2021, 02:07

Российские власти распространят требование о QR-кодах на пассажиров иностранных авиакомпаний

После принятия законопроекта о введении «антиковидных» QR-кодов общественных местах и на транспорте, требование о его наличии будет распространяться на пассажиров всех авиакомпаний — как российских, так и зарубежных

Российские власти распространят требование о QR-кодах на пассажиров иностранных авиакомпаний
Фото: newsko.ru

После принятия законопроекта о введении «антиковидных» QR-кодов общественных местах и на транспорте, требование о его наличии будет распространяться на пассажиров всех авиакомпаний — как российских, так и зарубежных. Об этом заявили в Министерстве транспорта РФ.

Замглавы ведомства Кирилл Богданов в беседе с ТАСС сообщил, что требовать у пассажиров QR-коды перед посадкой в самолет должны будут сотрудники всех авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в Россию.

«Мы их поставим перед фактом», - заявил чиновник.

Напомним, что в связи с введением QR-кодов на законодательном уровне до 1 февраля 2022 года власти установят переходный период. До этой даты непривитые и неболевшие коронавирусом граждане смогут вместо QR-кодов использовать отрицательные ПЦР-тесты для посещения общественных мест, а также посадки в самолет или поезд. После 1 февраля отрицательные ПЦР-тесты будут приниматься только у россиян с медотводом от прививки. Предполагается, что до конца переходного периода граждане должны сделать прививку против коронавируса.

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