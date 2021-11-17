По факту опубликованных Gulagu.net видео пыток заключенных возбудили 12 уголовных дел
По факту пыток в туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области возбуждено 12 уголовных дел. Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов во время выступления в Госдуме
По факту пыток в туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области возбуждено 12 уголовных дел. Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов во время выступления в Госдуме.
Прокурор уточнил, что дела возбуждены по фактам изнасилований заключенных, вымогательств и превышения должностных полномочий. Игорь Краснов заверил депутатов, что некоторым лицам уже предъявлены обвинения.
Краснов также отметил, что проблема насилия в учреждения ФСИН «не теряет свою актуальность много лет», поэтому прокуратура намерена усилить надзор в уголовно-исполнительной системе страны.
«К сожалению, события текущего года показывают, что уголовно-исполнительную систему продолжает лихорадить», - добавил генпрокурор.
Напомним, что уголовные дела по факту пыток заключенных были возбуждены после того, как правозащитный проект Gulagu.net опубликовал записи изнасилований арестантов из секретного архива ФСИН и ФСБ. Этот архив был предоставлен правозащитникам программистом и бывшим заключенным Сергеем Савельевым.
Самые чудовищные видео пыток заключенных были сняты в саратовской туберкулезной больнице ФСИН (ОТБ-1). Основатель Gulagu.net Владимир Осечин отметил, что в этом учреждении существует самый настоящий пыточный конвейер.
После публикации резонансных видео 18 сотрудников УФСИН по Саратовской области были уволены, однако о задержании или аресте причастных к пыткам пока ничего не сообщалось.