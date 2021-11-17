17 ноября 2021, 01:08
Власти США намерены объявить дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине
Издание The Washington Post сообщает, что в рамках дипломатического бойкота глава Белого дома откажется от посещения олимпийских игр. Не приедут в Пекин и члены американского правительства
Фото: nytimes.com
Администрация президента США Джо Байдена намерена объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине-2022.
Издание The Washington Post сообщает, что в рамках дипломатического бойкота глава Белого дома откажется от посещения олимпийских игр. Не приедут в Пекин и члены американского правительства.
Официально об этом будет объявлено в конце ноября.
Дипломатический бойкот станет реакцией американских властей на нарушение прав человека в Китае, которая при этом не затронет атлетов из США.