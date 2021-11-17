В Хакасии фельдшер сельской амбулатории выдала 90 сертификатов о вакцинации без прививки
В республике Хакасия возбудили уголовное дело против фельдшера по факту масштабной фальсификации данных о вакцинации граждан от коронавируса. Медработника обвиняют в выдаче сертификатов за взятки без фактической прививки
В республике Хакасия возбудили уголовное дело против фельдшера по факту масштабной фальсификации данных о вакцинации граждан от коронавируса. Медработника обвиняют в выдаче сертификатов за взятки без фактической прививки.
Обвиняемой по делу стала фельдшер врачебной амбулатории села Зеленое ГБУЗ «Усть-Абаканская районная больница». Согласно версии следствия, медработник в период с мая по октябрь 2021 года получила через своего знакомого и других посредников 90 тысяч рублей за оформление сертификатов о вакцинации без прививки. Такие ковид-паспорта получили 90 жителей Хакасии. Во всех случаях вакцина против COVID-19 утилизировалась.
Преступная схема была выявлена сотрудниками ФСБ и уголовного розыска полиции. Дело возбуждено по статьям «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия» и «Посредничество во взяточничестве».