Госдума приняла в первом чтении законопроект о внедрении паспортов болельщика
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о внедрении системы идентификации зрителей на спортивных матчах. Речь идет о паспортах FAN ID для болельщиков
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о внедрении системы идентификации зрителей на спортивных матчах. Речь идет о паспортах FAN ID для болельщиков.
Документ принят голосами 317 депутатов. 69 парламентариев проголосовали против, а четверо воздержались.
Согласно законопроекту, перечень спортивных мероприятий, при посещении которых болельщикам понадобится FAN ID, будет определять федеральное правительство. При этом в Госдуме подчеркнули, что паспорта болельщиков будут внедряться только на крупных соревнованиях.
Депутаты, которые голосовали против документа, выразили опасение, что внедрение FAN ID приведет к снижению числа болельщиков на стадионах и ухудшит финансовое положение спортивных клубов. В правительстве же уверены, что паспорта болельщиков, напротив, положительно скажутся на посещениях стадионов.
Отметим также, что на дооснащение шести российских стадионов, где уже есть система контроля доступа болельщиков по паспортам, и установка соответствующего оборудования еще на девяти спортивных аренах обойдется бюджету в 773 млн рублей.
Система идентификации болельщиков FAN ID запатентована Минцфиры и является собственностью РФ. Впервые она была опробована на матчах Чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходил в России.