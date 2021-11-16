В Петербурге в реке Смоленка выловили сумку с человеческими останками
В Следственном комитете по северной столице сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Предположительно, останки принадлежат мужчине, но его личность пока не установлена
Фото: nevnov.ru
В Санкт-Петербурге из реки Смоленки выловили сумку, в которой обнаружили человеческие останки.
По данным «Комсомольской правды - Петербург», сумку в воде заметили рабочие, которые укрепляли стенку на набережной. Открыв ее, мужчины обнаружили там руки и кости.
На место происшествия выехали сотрудники оперативники и судмедэксперты.
В Следственном комитете по северной столице сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Предположительно, останки принадлежат мужчине, но его личность пока не установлена.