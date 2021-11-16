Союз журналистов и СПЧ внесли в Госдуму поправки к закону об «инагентах»
Члены Союза журналистов и Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) направили в Госдуму поправки к законам об «иностранных агентах». Пакет поправок направлен председателю комитета по информационной политике Александру Хинштейну
Члены Союза журналистов и Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) направили в Госдуму поправки к законам об «иностранных агентах». Пакет поправок направлен председателю комитета по информационной политике Александру Хинштейну.
Член СПЧ Ева Меркачева рассказала «Интерфаксу», что правозащитники и журналисты предлагают предупреждать НКО, СМИ и граждан об угрозе внесения их в реестр иностранных агентов за три месяца до принятия соответствующего решения. Этого времени им должно хватить для устранения оснований для признания их инагентами.
Кроме того, международные премии и призы не должны являться основанием для признания иностранным агентом.
Еще одна поправка снимает с физлиц-инагентов обязанность маркировать личную информацию, в том числе фотографии, посты о частной жизни и комментарии, сообщением о присвоенном им статусе.
Поправки в законодательство об ингаентах были подготовлены в связи с тем, что в текущем году Минюст РФ включил в этот реестр около 80 средств массовой информации (в этот список попали почти все независимые издания), организаций и журналистов.