Красный Крест сообщил о гибели 10 мигрантов на польско-белорусской границе
Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) сообщила о гибели по меньшей мере 10 мигрантов на границе Польши и Белоруссии. По предварительным данным, беженцы скончались в результате переохлаждения
Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) сообщила о гибели по меньшей мере 10 мигрантов на границе Польши и Белоруссии. По предварительным данным, беженцы скончались в результате переохлаждения.
В МФКК обратились к гуманитарным организациям с призывом принять меры по предотвращению новых смертей.
Организация также потребовала от властей Польши и Белоруссии предоставить Красному Кресту доступ к беженцам, которые находятся в стихийном палаточном лагере на границе двух стран, для оказания им гуманитарной и медицинской помощи.
«Люди переходят границу только в одежде. Им нужна еда, лекарства, предметы гигиены, одежда и средства защиты от COVID-19», - заявил глава МФКК по кризисам в Европе Андреас фон Вайссенберг, слова которого приводит «Лента.ру».
Напомним, что сегодня польские силовики впервые использовали против мигрантов водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты из-за попыток последних прорваться через границу. В ходе беспорядков одному из польских полицейских проломили череп.