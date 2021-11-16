Суд по ходатайству саратовской прокуратуры отменил заочный арест информатора Gulagu.net
Первый кассационный суд общей юрисдикции Саратова отменил заочный арест программиста Сергея Савельева, который передал правозащитному проекту Gulagu.net секретный видеоархив ФСИН и ФСБ пыток заключенных
Первый кассационный суд общей юрисдикции Саратова отменил заочный арест программиста Сергея Савельева, который передал правозащитному проекту Gulagu.net секретный видеоархив ФСИН и ФСБ пыток заключенных.
Адвокат программиста Снежана Мунтян сообщила «Интерфаксу», что суд удовлетворил кассационное представление прокурора Саратовской области о закрыли уголовного дела против Савельева.
«Суд и прокуратура признали сфабрикованное чекистами и оперативниками УСБ ФСИН уголовное дело против Сергея Савельева фейком. Уголовное дело против Сергея Савельева закрыто, все вбросы коррумпированных силовиков из пыточной системы должны быть признаны клеветой против честного человека», - сообщается в телеграм-канале проекта Gulagu.net.
Напомним, что правоохранительные органы после обнародования первых шокирующих видео пыток и изнасилований заключенных в саратовской туберкулезной больнице ФСИН возбудили против Сергея Савельева уголовное дело по факту незаконного доступа к информации, составляющей государственную тайну. Бывший заключенный и программист был объявлен в розыск. В Gulagu.net сообщили, что их информатор находится во Франции под защитой.