Во время столкновений на польско-белорусской границе мигранты проломили череп полицейскому
На границе Польши и Белоруссии в результате столкновений между мигрантами и польскими силовиками один полицейский получил серьезную травму. В ходе беспорядков ему проломили череп
На границе Польши и Белоруссии в результате столкновений между мигрантами и польскими силовиками один полицейский получил серьезную травму. В ходе беспорядков ему проломили череп, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, сотруднику полиции проломили череп брошенным в него неизвестным предметом. Пострадавшего госпитализировали. В МВД Польши при этом заявили, что нападение стало следствием подстрекательства со стороны белорусских пограничников.
Ранее сообщалось, что польские силовики вынуждены были применить против беженцев водомет, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в связи с масштабной попыткой последний прорваться через границу. Мигранты в ответ бросают в силовиков камни и бутылки. В польской полиции охарактеризовали действия беженцев как очень агрессивные.