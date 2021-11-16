16 ноября 2021, 14:38
Врио вице-губернатора Владимирской области задержали в рамках дела о взятке
Сотрудники правоохранительных органов задержали врио вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского. В администрации региона прошли обыски
Фото: nashregion33.ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали врио вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского. В администрации региона прошли обыски.
Источник ТАСС в следственных органах сообщил, что Григорий Вишневский был задержан по делу о получении взятки при строительстве школы. Это произошло еще в период, когда регионом руководил губернатор Владимир Сипягин (он перешел на работу в Госдуму).
Владимир Сипягин назначил Григория Вишневского врио вице-губернатора в марте 2021 года. В правительстве региона он курирует вопросы социального развития.