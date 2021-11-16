Сотрудники ФСБ задержали преступную группу, которая легализовала мигрантов через ЗАГСы
Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании 21 члена преступной группировки, которая занималась легализацией мигрантов, в том числе через ЗАГСы
Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании 21 члена преступной группировки, которая занималась легализацией мигрантов, в том числе через ЗАГСы.
Подозреваемые осуществляли свою деятельность на территории Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, сообщает ТАСС.
Согласно материалам дела, задержанные оказывали помощь иностранным гражданам в подделке документов и оформлении гражданства России. Для этого злоумышленники находили россиян, готовых вступать с мигрантами в фиктивные браки, а также сотрудников ЗАГСа, которые соглашались участвовать в легализации иностранцев на территории РФ.
Участники преступной группы получали с «клиентов» по 50 тысяч рублей.
В ходе расследования дела силовики обнаружили подпольную типографию, поддельные миграционные документы, печати и штампы государственных органов власти.