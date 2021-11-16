Глава СКР взял под личный контроль дело о незаконной охоте в Якутии с участием судьи, пристава и чекиста
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя якутского управления ведомства Виталия Кондратенко представить подробный доклад о расследовании дела о незаконной охоте с участием судьи, судебного пристава и сотрудника ФСБ
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя якутского управления ведомства Виталия Кондратенко представить подробный доклад о расследовании дела о незаконной охоте с участием судьи, судебного пристава и сотрудника ФСБ.
Бастрыкин сообщил также, что расследование дела, возбужденного по статье «Незаконная охота с применением механических средств», находится на контроле центрального аппарата СКР.
9 ноября в особо охраняемой природной территории в Нюрбинском районе Якутии в ходе рейда были задержаны пятеро браконьеров. «Якутск Вечерний» сообщил, что среди задержанных оказались председатель Нюрбинского райсуда Дмитрий Иванов, сотрудник ФСБ Арнольд Герасимов и сотрудник ФССП Григорий Иванов.
При обыске у охотников изъяли ружья, 12 туш дикого северного оленя и одну тушку соболя.
Задержанные в свое оправдание заявили, что якобы заблудились и не знали, что находятся на особо охраняемой природной территории.