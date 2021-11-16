Российские власти разрешили возобновить полеты на Кубу, в Мексику и Катар
Вице-премьер и руководитель оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова сообщила о полном возобновлении авиационного сообщения с Кубой, Мексикой и Катаром. Такое решение было принято с учетом эпидемиологической обстановки в указанных странах
Вице-премьер и руководитель оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова сообщила о полном возобновлении авиационного сообщения с Кубой, Мексикой и Катаром. Такое решение было принято с учетом эпидемиологической обстановки в указанных странах.
Полеты возобновятся с 1 декабря 2021 года.
Кроме того, оперштаб дал добро на возобновление авиасообщения с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией и железнодорожного сообщения с Финляндией. Также увеличивается количество рейсов в Италию, Киргизию, Казахстан, Азербайджан и Вьетнам.
Между тем, власти Катара внесли Россию в «красный список» стран по эпидемиологической ситуации. С 15 ноября российские туристы должны будут сдавать дополнительный ПЦР-тест при въезде в страну и соблюдать двухдневную изоляцию, сообщает РИА Новости.