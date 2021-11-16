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16 ноября 2021, 12:51

Польские пограничники применили против нелегальных мигрантов водомет и светошумовые гранаты

Польские пограничники начали разгонять группы нелегальных мигрантов, которые предпринимают новые попытки попасть на территорию страны со стороны Белоруссии. Силовики используют водомет, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. На границе слышна стрельба

Польские пограничники применили против нелегальных мигрантов водомет и светошумовые гранаты
Фото: theins.ru

Польские пограничники начали разгонять группы нелегальных мигрантов, которые предпринимают новые попытки попасть на территорию страны со стороны Белоруссии. Силовики используют водомет, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. На границе слышна стрельба.

Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором видно, как пограничники пытаются оттеснить группу беженцев, лопающих забор.

Telegram-канал «Sputnik Беларусь» в свою очередь пишет, что мигранты камнями забрасывают польских силовиков, а те используют светошумовые гранаты и водомет. Корреспондент ТАСС сообщает, что на польско-белорусской границе слышны выстрелы.

Белорусские пограничники не вмешиваются в стычки мигрантов с польскими силовиками.

Напомним, что днем ранее власти Польши сообщили, что нелегальные мигранты покинули палаточный городок и готовятся к штурму пограничного пункта. Рано утром во вторник беженцы действительно начали активно ломать забор на границе.

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