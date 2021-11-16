Польские пограничники применили против нелегальных мигрантов водомет и светошумовые гранаты
Польские пограничники начали разгонять группы нелегальных мигрантов, которые предпринимают новые попытки попасть на территорию страны со стороны Белоруссии. Силовики используют водомет, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. На границе слышна стрельба
Польские пограничники начали разгонять группы нелегальных мигрантов, которые предпринимают новые попытки попасть на территорию страны со стороны Белоруссии. Силовики используют водомет, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. На границе слышна стрельба.
Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором видно, как пограничники пытаются оттеснить группу беженцев, лопающих забор.
Telegram-канал «Sputnik Беларусь» в свою очередь пишет, что мигранты камнями забрасывают польских силовиков, а те используют светошумовые гранаты и водомет. Корреспондент ТАСС сообщает, что на польско-белорусской границе слышны выстрелы.
Белорусские пограничники не вмешиваются в стычки мигрантов с польскими силовиками.
Напомним, что днем ранее власти Польши сообщили, что нелегальные мигранты покинули палаточный городок и готовятся к штурму пограничного пункта. Рано утром во вторник беженцы действительно начали активно ломать забор на границе.