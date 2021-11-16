16 ноября 2021, 12:34
В России суточный прирост заболевших коронавирусом снизился до 36 тысяч человек
В России за минувшие сутки выявили 36 818 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это минимальный показатель за последние несколько недель
Фото: nevnov.ru
В России за минувшие сутки выявили 36 818 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это минимальный показатель за последние несколько недель.
Согласно статистике оперативного штаба, за сутки в результате осложнений скончались 1 240 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 257 837 человек.
В Москве за прошедшие сутки выявили 2606 новых случаев заражения коронавирусом, в Петербурге – 3131, в Московской области – 2043, в Самарской области – 1793.