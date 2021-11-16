16 ноября 2021, 11:57
Привитых россиян освободили от обязательного карантина после контакта с заболевшими COVID-19
Роспотребнадзор освободил привитых граждан от обязательного соблюдения карантина после контакта с людьми с подтвержденным коронавирусом. Режим изоляции они могут не соблюдать в течение шести месяцев после завершения вакцинации
Фото: YouTube
Роспотребнадзор освободил привитых граждан от обязательного соблюдения карантина после контакта с людьми с подтвержденным коронавирусом. Режим изоляции они могут не соблюдать в течение шести месяцев после завершения вакцинации.
В санитарном ведомстве при этом уточнили, что для освобождения от карантина у привитых должны отсутствовать симптомы COVID-19. Новое постановление Роспотребнадзора вступает в силу 17 ноября.
Напомним, что режим изоляции после контакта с заболевшими длится 14 суток. За это время «контактные» должны сдать несколько ПЦР-тестов.