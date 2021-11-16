«Казанского стрелка» Ильназа Галявиева при повторной экспертизе признали вменяемым
Казанский подросток Ильназ Галявиев, который устроил бойню в гимназии №175, признан вменяемым. Об этом говорится в результатах второй психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге
Казанский подросток Ильназ Галявиев, который устроил бойню в гимназии №175, признан вменяемым. Об этом говорится в результатах второй психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге.
Адвокат «казанского стрелка» Владимир Богдан в беседе с «Коммерсантом» подтвердил данную информацию. Ранее специалисты центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского в Москве признали Галявиева невменяемым.
Результат экспертизы означает, что Ильназ Галявиев будет привлечен к уголовной ответственности, а дело о нападении на школу могут передать в суд уже в декабре текущего года.
Инцидент в казанской гимназии №175 произошел 11 мая 2021 года. 19-летний Галявиев явился в учебное заведение с карабином и открыл стрельбу по учащимся и педагогам. В результате происшествия погибли семеро школьников и две учительницы.