В России QR-коды для привитых от COVID-19 будут действовать год, а для переболевших – полгода
Минздрав России официально утвердил новую форму сертификатов о вакцинации против коронавируса и уточнил сроки действия QR-кодов для привитых и переболевших
Минздрав России официально утвердил новую форму сертификатов о вакцинации против коронавируса и уточнил сроки действия QR-кодов для привитых и переболевших.
Также ведомство обновило форму справки о противопоказаниях к прививке от коронавируса и справки о перенесенном заболевании.
Указанные справки гражданину могут выдать по устному запросу в медицинском учреждении или МФЦ, а сертификат с QR-кодом автоматически формируется в электронном виде на портале «Госуслуги» в течение трех суток после завершения вакцинации. Документ доступен на русском и английском языках.
Что касается сроков действия QR-кодов, то после вакцинации он составляет один год, а после перенесенного коронавируса – полгода. При этом, если привитый гражданин заразился COVID-19, то весь оставшийся срок действия сертификата о вакцинации аннулируется. Если человек привился и переболел, то актуальной будет «наиболее поздняя дата наступления события».
Ранее в Минцифры предложили дополнить обновленные сертификаты о вакцинации фотографиями граждан, чтобы упростить процедуру проверки QR-кодов.