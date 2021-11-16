США обвинили Россию в «разрушительных» испытаниях противоспутниковой ракеты
Власти США заявили о проведении Россией испытаний противоспутниковой ракеты. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Америка намерена «дать ответ» на «безрассудные» действия Москвы
Власти США заявили о проведении Россией испытаний противоспутниковой ракеты. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Америка намерена «дать ответ» на «безрассудные» действия Москвы.
Госсекретарь США заявил, что 15 ноября 2021 Россия провела «разрушительные испытания противоспутниковой ракеты с прямым выведением на орбиту против одного из своих спутников». В результате испытания в космосе образовалось более 1,5 тыс. осколков.
По словам г-на Блинкена, этот космический мусор «теперь в течение десятилетий будет угрожать спутникам и другим космическим аппаратам, которые жизненно важны для безопасности, экономики и научных интересов всех стран». Кроме того, он представляет опасность для космонавтов, которые находятся на МКС.
«Это испытание безответственным образом поставило под угрозу всех, кто пытается исследовать космос или осваивать его в мирных целях», - добавил госсекретарь США.
Ранее сообщалось, что Центр управления полетами предупредил находящийся на МКС экипаж об угрозе космического мусора. Космонавтам было рекомендовано укрыться на корабле «Союз». В свою очередь Хьюстон рекомендовал своим астронавтам укрыться на американском сегменте космической станции.