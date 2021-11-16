Мэра уральского города оштрафовали за отсутствие защитной маски на заседании
Главу Сосьвинского городского округа Свердловской области Геннадия Макарова оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение масочного режима. Чиновник появился без защитной маски на заседании городского парламента
Главу Сосьвинского городского округа Свердловской области Геннадия Макарова оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение масочного режима. Чиновник появился без защитной маски на заседании городского парламента.
Сам Макаров заявил, что снял маску лишь на время. «Я решил попить водички, в это время меня кто-то сфотографировал. Кто именно - мне неизвестно, я даже не видел этой фотографии», - заявил глава городского округа, слова которого приводит местное издание «Глобус».
Фотография Геннадия Макарова без защитной маски была передана в полицию, а правоохранители обратились в суд. В итоге мэр был оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение антиковидных требований.
Отметим, что высокопоставленные российские чиновники зачастую появляются на различных мероприятиях без защитных масок, однако штрафы за это им не выписывают. Роспотребнадзор на жалобы обычно отвечает, что чиновники были без масок, так как сделали прививку от коронавируса или переболели. При этом антиковидные правила не освобождают привитых и переболевших граждан от соблюдения масочного режима в общественных местах.