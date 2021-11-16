16 ноября 2021, 08:17
Девять бывших депутатов Госдумы отказались освободить служебное жилье
Девять бывших депутатов Госдумы, чьи полномочия истекли еще в конце сентября, до сих пор не освободили служебное жилье в Москве. Согласно регламенту, освободить жилье необходимо было до 11 ноября
Фото: rusinfo.info
Девять бывших депутатов Госдумы, чьи полномочия истекли еще в конце сентября, до сих пор не освободили служебное жилье в Москве. Согласно регламенту, освободить жилье необходимо было до 11 ноября.
«По неуважительным причинам из служебного жилья до сих пор не выехали девять депутатов», - сообщил источник газеты «Ведомости» в нижней палате парламента. Речь идет о депутатах из фракций «Единая Россия» и ЛДПР.
Также выяснилось, что 17 служебных квартир заняли не сами парламентарии, а их родственники, например, совершеннолетние дети со своими семьями. При этом по закону обеспечиваться жильем должны только сами депутаты, их супруги и несовершеннолетние дети.
Еще несколько квартир оказались заняты помощниками народных избранников и членами их семей.