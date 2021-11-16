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16 ноября 2021, 08:04

В сертификат о вакцинации решили добавить фотографии. Это упростит проверку QR-кодов

Один из федеральных чиновников сообщил, что после добавления в ковид-паспорт фотографии, привитым или переболевшим коронавирусом гражданам не придется больше показывать паспорт или другое удостоверение личности при посещении общественных мест

В сертификат о вакцинации решили добавить фотографии. Это упростит проверку QR-кодов
Фото: wi-fi.ru

Обновленные сертификаты о вакцинации против коронавируса могут дополнить фотографиями пользователей. Это должно упростить проверку QR-кодов.

Один из федеральных чиновников сообщил «Известиям», что после добавления в ковид-паспорт фотографии, привитым или переболевшим коронавирусом гражданам не придется больше показывать паспорт или другое удостоверение личности при посещении общественных мест.

Отметим, что сейчас при сканировании QR-кодов отображаются только первые буквы фамилии, имени и отчества, поэтому данные приходится сверять с паспортом. Это в свою очередь приводит к очередям на входе.

В Министерстве цифрового развития считают, что на фоне принятия закона о повсеместном введении QR-кодов упростить процедуру их проверки просто необходимо.

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