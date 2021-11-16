В сертификат о вакцинации решили добавить фотографии. Это упростит проверку QR-кодов
Один из федеральных чиновников сообщил, что после добавления в ковид-паспорт фотографии, привитым или переболевшим коронавирусом гражданам не придется больше показывать паспорт или другое удостоверение личности при посещении общественных мест
Обновленные сертификаты о вакцинации против коронавируса могут дополнить фотографиями пользователей. Это должно упростить проверку QR-кодов.
Один из федеральных чиновников сообщил «Известиям», что после добавления в ковид-паспорт фотографии, привитым или переболевшим коронавирусом гражданам не придется больше показывать паспорт или другое удостоверение личности при посещении общественных мест.
Отметим, что сейчас при сканировании QR-кодов отображаются только первые буквы фамилии, имени и отчества, поэтому данные приходится сверять с паспортом. Это в свою очередь приводит к очередям на входе.
В Министерстве цифрового развития считают, что на фоне принятия закона о повсеместном введении QR-кодов упростить процедуру их проверки просто необходимо.