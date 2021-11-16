16 ноября 2021, 07:53
ГИБДД разрешат штрафовать автомобилистов по фотографиям из мобильных приложений
Президент Владимир Путин поручил правительству внести изменения в правила дорожного движения, которые позволят ГИБДД штрафовать автомобилистов по зафиксированным на фотографиях нарушениям и без составления протокола
Фото: zr.ru
Президент Владимир Путин поручил правительству внести изменения в правила дорожного движения, которые позволят ГИБДД штрафовать автомобилистов по зафиксированным на фотографиях нарушениям и без составления протокола.
В постановлении главы государства говорится о законодательном установлении возможности вынесения решений о штрафах за нарушения ПДД без составления протокола и на основании фотоизображений, полученных с применением специальных мобильных приложений.
Предполагается, что нововведение вступит в силу с 1 июня 2022 года.
Речь идет о мобильных приложениях типа «Помощник Москвы», пользователи которого могут пожаловаться на водителей-нарушителей, загрузив фотодоказательство.