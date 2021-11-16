16 ноября 2021, 07:41
Глава Вологодской области сообщил о вакцинации Деда Мороза от COVID-19
Олег Кувшинников также отметил, что посетить мероприятия с участием новогоднего волшебника можно будет только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки и перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус
Фото: сорока62.рф
Накануне новогодних и рождественских праздников губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил о вакцинации Деда Мороза.
В программе «ЧЭЗ» на телеканале РБК чиновник рассказал, что Дед Мороз сделал обе прививки против COVID-19 и в скором времени отправится из своей резиденции в Великом Устюге в новогодний тур по стране.
18 ноября, в день рождения Деда Мороза, в Великом Устюге зажжется первая новогодняя елка.
Олег Кувшинников также отметил, что посетить мероприятия с участием новогоднего волшебника можно будет только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки и перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
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