Депутатам от «Единой России» раздали инструкцию, как обсуждать закон о QR-кодах
Депутатам от «Единой России» раздали инструкции о том, как им лучше отвечать на вопросы журналистов и избирателей о резонансном законе, который вводит систему «антиковидных» QR-кодов в общественных местах и на транспорте
Депутатам от «Единой России» раздали инструкции о том, как им лучше отвечать на вопросы журналистов и избирателей о резонансном законе, который вводит систему «антиковидных» QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Если коротко, что единороссам рекомендуется ссылаться на аналогичный опыт иностранных государств.
Во время осуждения законопроекта о QR-кодах депутатам от партии власти рекомендовано напоминать о том, что в России от коронавируса ежедневно умирает более тысячи человек в сутки (сейчас более 1200 человек), а с начала пандемии страна потеряла «почти 400 тысяч человек» (по данным оперштаба – 256 тысяч человек).
Также необходимо говорить об усталости медиков и важности возвращения больниц и поликлиник к прежнему режиму работы, сообщает Znak.com со ссылкой на источник.
Если оппоненты будут говорить единороссам о том, что закон о QR-кодах нарушает права человека, то надо ссылаться на часть 3 статьи 55 Конституции, по которому госорганы могут вводить ограничения некоторых прав граждан. Кроме того, важно говорить о том, что во многих странах уже введены ограничения для непривитых от COVID-19 граждан.
Еще один аргумент – это временный характер вводимых ограничений. Как только эпидемиологическая ситуация в стране улучшится, QR-коды отменят.