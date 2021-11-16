Минюст не смог назвать точную причину включения «Росбалта» в реестр инагентов
В ответе Минюста говорится, что «Росбалт» признали инагентом на основании документов, «поступивших от органов государственной власти РФ, подтверждающих соответствие требованиям закона»
Министерство юстиции России не смогло объяснить причину включения в реестр иностранных агентов петербургского информагентства «Росбалт».
Депутаты ЗакСобрания северной столицы из фракции «Яблоко» направили в Минюст соответствующий запрос, однако вразумительного ответа не получили.
Депутат Борис Вишневский отметил, что ведомство фактически «ушло в несознанку». Так, в ответе Минюста говорится, что «Росбалт» признали инагентом на основании документов, «поступивших от органов государственной власти РФ, подтверждающих соответствие требованиям закона».
«Каких именно документов? По какому основанию, указанному в законе, «Росбалт» признан иноагентом? Нет ответа», - отметил парламентарий, слова которого приводит «Закс.ру».
Борис Вишневский добавил, что намерен добиться от Минюста четкого ответа на вопрос о том, на каком основании «Росбалт» стал иностранным агентом. Ситуацию с петербургским информагентством депутат назвал очередным подтверждением того, что закон об инагентах нужно отменять.
Отметим, что «Росбалт» возглавляет Наталья Черкесова - супруга в прошлом высокопоставленного чиновника Виктора Черкесова, который в начале нулевых годов считался человеком из близкого окружения президента. Поэтому присвоение этому СМИ статуса «инагент» стало для многих неожиданностью.