Евросоюз пригрозил санкциями частной военной компании «Вагнер»
Евросоюз может ввести санкции в отношении российской частной военной компании «Вагнер». Об этом агентству Reuters сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан
Евросоюз может ввести санкции в отношении российской частной военной компании «Вагнер». Об этом агентству Reuters сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Французский министр заявил, что санкции могут грозить как самой ЧВК «Вагнер», так и компаниям, которые с ней сотрудничают.
Вопрос о санкциях против российской частной военной компании, которую связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, был поднят министрами иностранных дел стран ЕС во время обсуждения ситуации в Мали.
В июне 2021 года Франция объявила о завершении операции «Бархан» против восставших на севере страны туарегов и исламских террористических группировок. На смену французским военным должен прийти международный альянс, объединяющий государства африканского Сахеля (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад). В этой связи власти Мали решили привлечь для обучения своих военных наемников ЧВК «Вагнер».
Париж предупредил российские власти, что в случае прихода ЧВК «Вагнер» в Мали их ждут «серьезные последствия».