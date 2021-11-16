Жители регионов выходят на акции протеста против введения QR-кодов
Все больше российских городов присоединяется к акции протеста против законодательного введения системы QR-кодов для посещения общественных мест и пользования ж/д - и авиатранспортом
Все больше российских городов присоединяется к акции протеста против законодательного введения системы QR-кодов для посещения общественных мест и пользования ж/д - и авиатранспортом.
Митинги против принудительной вакцинации от коронавируса и введения QR-кодов прошли в Калининграде, Нижнем Новгороде, Иркутске, Тюмени, Братске, Златоусте и других городах.
Россияне записывают видеообращения к президенту Владимиру Путину с требованием отменить введение QR-кодов, так как они провоцируют социальное разделение людей.
Жители Калининграда, например, также обратились к губернатору Антону Алиханову и заявили, что сегрегация людей по иммунному статусу унижает достоинство человека.
Митингующие в Иркутске обвинили власти в нарушении прав человека, жители Братска и Брянска и вовсе обвинили чиновников в фашизме.
Напомним, что в конце минувшей недели правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест, а также для посадки в самолеты и поезда.