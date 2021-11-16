В Италии полиция провела обыски у авторов телеграм-канала против вакцинации от COVID-19
В Италии сотрудники правоохранительных органов провели обыски у 17 участников телеграм-канала Basta Dittatura, выступающих против вакцинации от коронавируса и введения «ковид-паспортов»
В Италии сотрудники правоохранительных органов провели обыски у 17 участников телеграм-канала Basta Dittatura, выступающих против вакцинации от коронавируса и введения «ковид-паспортов».
Издание Corriere della Sera сообщает, что в чате антипрививочников состоит около 40 тысяч пользователей. Этот телеграм-канал занимался распространением угроз в адрес медиков, ученых, журналистов, общественных деятелей и политиков, которые поддерживают массовую вакцинацию и введение QR-кодов для посещения общественных мест. Угрозы, в частности, распространялись в адрес главы итальянского правительства Марио Драги и главы МИДа Луиджи Ди Майо.
Кроме того, авторы Basta Dittatura призывали граждан выходить на акции протеста, блокировать дороги и даже нападать на сотрудников полиции.
Силовики провели обыски в 16 городах, в том числе Риме, Милане, Турине и Палермо. По месту жительства подозреваемых были изъяты емкость с кислотой, старинный нацистский паспорт, ножи, арбалет и техника.