Суд приговорил Валерию Башкирову, сбившую насмерть двух детей, к 5 годам колонии-поселения
Московский суд приговорил к 5 годам колонии-поселения 19-летнюю Валерию Башкирову, которая сбила трех детей на пешеходном переходе. Ей также запрещено 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством
Московский суд приговорил к 5 годам колонии-поселения 19-летнюю Валерию Башкирову, которая сбила трех детей на пешеходном переходе. Ей также запрещено 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.
По решению суда девушка должна выплатить потерпевшей стороне 4 млн рублей.
Гособвинение просило для Валерии Башкировой 6 лет колонии. Кроме того, представитель прокуратуры просил лишить обвиняемую водительских прав на три года.
Резонансное ДТП произошло в июле текущего года на улице Авиаторов. Валерия Башкирова отвлеклась за рулем и сбила на нерегулируемом пешеходном переходе трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет, которые переходили дорогу с матерью и бабушкой. Двое детей в результате полученных травм скончались.
Первоначально девушку поместили под домашний арест, однако после гибели второго ребенка суд по ходатайству следствия отправил ее в СИЗО.
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