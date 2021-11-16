Владельцы торговых центров попросили у государства поддержки из-за локдауна и QR-кодов
Собственники и управляющие более 100 российских торговых центров написали открытое письмо на имя президента Владимира Путина с просьбой оказать им государственную поддержку из-за падения доходов в связи с локдаунами
Собственники и управляющие более 100 российских торговых центров написали открытое письмо на имя президента Владимира Путина с просьбой оказать им государственную поддержку из-за падения доходов в связи с локдаунами и введением QR-кодов «ковидной безопасности».
Авторы письма обращают внимание главы государства на то, что посещаемость торговых центров и выручка арендаторов после введения антиковидных ограничений упала на 60-80%. В Москве, например, за 11 «нерабочих» дней с 28 октября по 7 ноября, торговые центры потеряли более 10 млрд рублей.
Бизнес просит Путина признать торгово-развлекательные центры отраслью, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, вернуть им выплаченные налоги за все дни простоя, отменить налог на имущество во время введения QR-кодов и других ограничений, а также заморозить выплату процентов по кредитам.
Ранее за помощью к правительству обратились представители гостиничного и туристического бизнеса, который также сильно пострадал из-за карантина и антиковидных ограничений.