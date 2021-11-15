Минобороны включило в проект приказа о служебной тайне 813 пунктов
Минобороны России опубликовало проект приказа, в котором перечисляются сведения, относящиеся к служебной тайне. В этом списке оказалось 813 пунктов, в том числе сведения о деятельности ведомства, не относящиеся к государственной тайне
Минобороны России Сергея Шойгу опубликовало проект приказа, в котором перечисляются сведения, относящиеся к служебной тайне. В этом списке оказалось 813 пунктов, в том числе сведения о деятельности ведомства, не относящиеся к государственной тайне.
В проект приказа о служебной тайне среди прочего вошли сведения, раскрывающие материалы проведенных разбирательств по произошедшим преступлениям и происшествиям, а также материалы по фактам гибели военнослужащих.
Служебной тайной предлагается считать и сведения о здоровье военнослужащих и о состоянии контрактников, которые наблюдаются в психиатрии. Также запрещается разглашать информацию о количестве перевозимых призывников, пункт их отправки и прибытия.
Проект приказа Минобороны о служебной тайне должен вступить в силу 1 февраля 2022 года.
Согласно российскому законодательству, за разглашение служебной тайны предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1000 до 5000 рублей.